Schnupperworkshop: Filmprojekt

Der Film handelt von einem Mann, der weiß, dass die Erde rund ist – es aber nicht glaubt. Aus einem Text werden Bilder, aus den Bildern Comics und aus den Comics am Ende Filme. Dazu bauen die jungen Filmemacherïnnen ein Set für Stop-Motion-Technik. Sie kaufen auf dem Flohmarkt Dinge, die im Film die Hauptrolle spielen, machen Fotos in der Nachbarschaft, übermalen sie und basteln daraus den Bildhintergrund für den Film.

Das Projekt geht in den Osterferien weiter und schließt Anfang Juli mit einem Live-Film ab. Dieser Live-Film wird beim Schulfest der Grundschule am Buntentorsteinweg und am Deich hinter der Schwankhalle aufgeführt.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung bis zum 17. Januar. wirgehendajetztrein@schwankhalle.de