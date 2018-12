Schokoladen-Werkstatt in den Ferien

Lars Landmann Schokoladenworkshop

Eine Entdeckungsreise in die Welt der Schokoladenherstellung. Die Besucher experimentieren und finden heraus, was der süßen Köstlichkeit ihren Schmelz verleiht, wie die Aromen zustande kommen und nehmen ihr eigenes Experiment mit nach Hause. Der Kurs findet jeweils um 11 Uhr, 12:45 Uhr, 14:30 Uhr und 16:15 Uhr in den Ferien vom 01.01. bis 06.01.2019 statt und dauert ca. 1 Stunde. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter 05361-890100 oder direkt an der Tageskasse erforderlich. Für Kinder bis einschließlich 5 Jahren ist der Eintritt kostenfrei, 6- bis 17-Jährige zahlen 11 Euro inkl. Kursgebühr und Erwachsene 16 Euro ebenfalls inkl. Kursgebühr.