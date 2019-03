Schokoladen-Werkstatt in den Osterferien

Lars Landmann Schokoladenworkshop

In der Oma-Opa-Enkel-Zeit geht es auf Entdeckungsreise in die Welt der Schokoladenherstellung. Die Besucher experimentieren und finden heraus, was der süßen Köstlichkeit ihren Schmelz verleiht, wie die Aromen zustande kommen und nehmen ihr eigenes Experiment mit nach Hause. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter 05361-890100 erforderlich. Für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren kostet die Teilnahme 9 Euro und Senioren zahlen 11 Euro pro Person.