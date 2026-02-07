Schräge Vögel

An diesem Vormittag erkunden die jungen Teilnehmer:innen ab 6 Jahre zusammen mit dem BUND Bremen spielerisch die Vogelwelt und klären wichtige Fragen rund um das Leben und den Lebensraum der Vögel: Wie bekommt ein Vogel seine Küken satt? Wovor versteckt er sich? Wovon ernährt er sich? Wie lange kann er fliegen? Wie sieht die Welt aus Vogelaugen aus?

Mit Spielen, Rätseln und Spaß erkunden die Kinder die Welt der Vögel im Bürgerpark.

Eine vorherige Anmeldung über die Webseite des Veranstalters ist nötig für eine Teilnahme. Die Kosten pro Teilnehmer:in betragen 14 Euro.