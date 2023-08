Schreibwerkstatt

Du schreibst gerne? Du tauchst gerne in deine eigenen Welten und spielst dabei mit Ideen, Figuren undWörtern? Du wünschst dir Unterstützung beim Weiterentwickeln deiner Geschichten oder Gedichte? Dannbist du in dem Kurs genau richtig. Zwei Mal im Monat (bis einschl. 20.12.) findet ein Treffen in einer kleinen Gruppe statt, um gemeinsam das Abenteuer „Kreatives Schreiben“ zu erleben. Dabei lasst ihr euch von Texten, Bildern und Musik inspirieren, geht raus und entdeckt die Welt neu, beobachtet, fühlt und verändet die Perspektive, vor allem aber habt ihr Spaß!

Der Kurs richtet sich an Kinder ab 9 Jahren, die Teilnahme kostet 40 Euro.