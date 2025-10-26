Schubert – der Unvollendete?!

Der Komponist Franz Schubert wurde nur 31 Jahre alt. War er durch seinen frühen Tod künstlerisch unvollendet in seinem Werk? Das Familienkonzert nimmt Zuschauende ab 5 Jahren mit auf eine spannende Reise durch Schuberts Leben – von seinen ersten Sinfonien Nr. 1-3, die vor jugendlicher Energie nur so sprühen, bis zur rätselhaften "Unvollendeten" Sinfonie. Es spielt das Philharmonische Orchester.

Der Eintritt kostet 5,50 Euro.