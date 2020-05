Schüler-Zukunfts-Konferenz

Unter dem #CoronaKlimaWende versammeln sich Schülerïnnen im virtuellen Lernraum zu einem Green-Education-Event und zwar im Live-Stream auf dem Kanal StreamForFuture, der direkt aus dem Klimahaus Bremerhaven sendet.

Das Projekt wird von der der geballten Forschungs- und Lösungs-Kompetenz der Bremerhavener Wirtschaftsförderung BIS und der Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Institutes und der Bremerhavener Hochschule unterstützt. Schülerïnnen in ganz Deutschland ermöglicht das neue erstmalig CO2 neutrale Bildungsevent für eine nachhaltige Entwicklung, die zielorientierte fächerübergreifende Anwendung von Inhalten der MINT-Fächer.

Prof. Dr. Peter Lemke - Schüler-Zukunfs-Konferenz

Klimaforscher Professor Peter Lemke, Senior Advisor am Alfred-Wegener-Institut unterrichtet in in den ersten 45 Minuten über das Erheben der Daten zum Nachweis des physikalischen Zusammenhanges von CO2-Anteil und rasanter Temperatur-Erhöhung seit der Industrialisierung. Im zweiten Teil stehen die Experten Professor Fichter und Nils Schnorrenberger, BIS Bremerhaven, den Schülerïnnen Rede und Antwort, wenn es um die Machbarkeit der notwendigen Energiewende geht.

Durch das Programm führt der 18-jährige Bremerhavener Schüler-Moderator Marcelo, der sich bereits auf dem Bremerhavener Schüler-Klimagipfel im Juli 2019 im Kinosaal des Cineplex und vor laufender TV-Kamera fachkundig profilierte.

