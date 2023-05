Bio-Schulkiosk

In der kostenlosen Online-Fortbildung aus dem Projekt „Forum für Küche im Wandel“ erfahren Schulleitungen, Caterer, aber auch an interessierte Eltern und Träger, dass Schulverpflegung mehr ist als das warme Mittagessen.

Neben der Mittagsverpflegung gibt es an Schulen auch andere Verpflegungsangebote. Idealerweise ergänzen sich Frühcafé, der klassische Schulkiosk Verkauf und/oder der Nachmittagssnack so, dass Schüler:innen und das Schulpersonal an langen Schultagen ausgewogen und gesundheitsförderlich versorgt sind.

Wie es gelingen kann, die Schulkioskangebote in Richtung Nachhaltigkeit, Attraktivität und Gesundheitsförderung zu optimieren, soll in der dreistündigen Online-Fortbildung gemeinsam besprochen werden.

Anmeldung online oder per Mail unter Gesundheit@vhs-bremen.de