Die Schule der magischen Tiere

Aus dem ersten Band der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Margit Auermann hat das Junge Theater Bonn eine Bühnenfassung für Publikum ab 7 Jahren inszeniert, die wahrhaft zauberhaft ist:

Ida fühlt sich an ihrer neuen Schule gar nicht wohl, obwohl sie sich doch zu Beginn so bemüht hat. Es scheint als würde sie nirgendwo dazugehören. Doch zum Glück birgt die Wintersteinschule ein Geheimnis! Denn wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt: ein magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann! Und dann steht Mister Morrison plötzlich mit dem Fuchs Rabbat vor Ida. Auch Benni ist gespannt und wünscht sich nichts sehnlicher, als ein wildes Raubtier an seiner Seite zu haben; vielleicht würden ihn die anderen dann endlich einmal ernst nehmen. Es dauert nicht lange, und im Klassenzimmer tummelt sich ein kleiner Zoo. Und dann geht das Abenteuer erst richtig los…

Zu den Tickets für Kinder ab ca 15 Euro, Erw. ab 20 Euro.