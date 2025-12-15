Schule und Trauer
bis
Löwenherz Akademie Außer der Schleifmühle 46, 28203 Bremen
Im Online-Seminar befassen sich pädagogische Fachkräfte mit den unterschiedlichen Aspekten der Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die mit Abschied, Tod und Trauer konfrontiert sind.
Folgende Schwerpunkte sind geplant_
- Lehrer:innen und Erzieher:innen als Bezugspersonen
- Wie verstehen Kinder und Jugendliche Krankheit, Tod und Sterben?
- Gestaltungsmöglichkeiten im Schulalltag
- Erfahrungsaustausch der Teilnehmer:innen
Ziel des Seminars ist es, Inhalte und praktische Tipps zu vermitteln, um trauernde Kinder zu verstehen und mehr Sicherheit im Umgang mit ihnen zu gewinnen. Es werden Handlungsmöglichkeiten sowie Rituale aufgezeigt und entwickelt, um den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer im Schulalltag einen geeigneten Raum geben zu können.
Referentin: Bettina Zander, Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin, Koordinatorin Ehrenamt und Schulkooperation beim Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Kosten: 85 Euro.