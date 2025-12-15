Schule und Trauer

Im Online-Seminar befassen sich pädagogische Fachkräfte mit den unterschiedlichen Aspekten der Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die mit Abschied, Tod und Trauer konfrontiert sind.

Folgende Schwerpunkte sind geplant_

Lehrer:innen und Erzieher:innen als Bezugspersonen

Wie verstehen Kinder und Jugendliche Krankheit, Tod und Sterben?

Gestaltungsmöglichkeiten im Schulalltag

Erfahrungsaustausch der Teilnehmer:innen

Ziel des Seminars ist es, Inhalte und praktische Tipps zu vermitteln, um trauernde Kinder zu verstehen und mehr Sicherheit im Umgang mit ihnen zu gewinnen. Es werden Handlungsmöglichkeiten sowie Rituale aufgezeigt und entwickelt, um den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer im Schulalltag einen geeigneten Raum geben zu können.

Referentin: Bettina Zander, Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin, Koordinatorin Ehrenamt und Schulkooperation beim Kinderhospiz Löwenherz e.V.

Kosten: 85 Euro.

