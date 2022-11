Schulische Inklusion 2.0 - Bildungslandschaften entwickeln, Übergange gestalten

Bremische Schulen haben den Auftrag, sich als inklusive Schulen zu entwickeln, nicht nur in Hinblick auf die gemeinsame Beschulung von nicht behinderten und behinderten Kindern und Jugendlichen, sondern auf die Förderung aller Schüler:innen ungeachtet der Weltanschauung, Religion oder sozialer und kultureller Herkunft. Die Umsetzung ist ein Prozess, der unterschiedlich gut funktioniert. Zu dem Thema lädt die Grüne Fraktion alle Interessierten zur öffentlichen Anhörung ein.

Im Frühjahr 2022 Jahres haben Prof. Korff von der Universität Bremen und Prof. Idel von der Universität Oldenburg ihre „Expertise Inklusion 2.0“ vorgelegt, die den aktuellen Stand der Umsetzung der schulischen Inklusion in Bremen kritisch von außen bewertet. Ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung der Inklusion sollen in die anschließende Diskussion um die Verabschiedung eines Entwicklungsplans Inklusion 2.0 einfließen, mit dem vereinbarte Ziele und Vorhaben umgesetzt werden können.

In der öffentlichen Anhörung können Interessierte mit den Podiumsgästen über die Weiterentwicklung von Schulen zu inklusiven Bildungslandschaften und einer besseren Gestaltung der Übergänge aus der Schule in den Beruf diskutieren.

Als geladene Gäste sprechen:

Prof. Natascha Korff, Universität Bremen

Prof. Till-Sebastian Idel, Universität Oldenburg

Arne Frankenstein, Landesbehindertenbeauftragter Bremen

Elke Gerdes, Verein „Eine Schule für Alle Bremen e. V.“

Stefanie Höfer, ehem. Leiterin ReBUZ Bremen-West und

Referentin Berufliche Bildung beim Verband Sonderpädagogik (vds)

Bruno Ehrlich, ZentralElternBeirat Bremen

Petra Schöppler, Gesamtschule Bremen Ost

Susann Schilling, Schulzentrum Blumenthal, Bremen

Die „Expertise Inklusion 2022“ ist hier einzusehen.

Die Anhörung findet in Präsenz am Börsenhof A, Raum 416, statt sowie parallel digital, per Computer: https://meet.goto.com/729891357 oder per Smartphone unter +49 892 0194 301

Zugangscode: 729-891-357.