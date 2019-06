Schulkultour 2019

Die SchulKulTour geht in die zweite Runde! Nach dem erfolgreichen Start vor zwei Jahren zeigen junge Bremer Künstler/Innen ihr Können. Von Rock-, Pop-, Blas- und Chormusik , über Tanztheater und Theater und kunstvolles Jonglieren bis zum Hip-Hop-Tanz wird viel geboten.

SchulKulTour wurde ursprünglich initiiert von den Frauen des Lions Club Auguste Kirchhoff und wird gemeinsam mit drei Waller Schulen, die Oberschule am Waller Ring, die Oberschule Helgolander Straße und das Schulzentrum Walle, organisiert. Die Schulen stellen ihre Aulen als Veranstaltungsorte zur Verfügung, ihre Schüler/Innen bestreiten zum Teil das Programm, nicht nur auf der Bühne, sondern auch die Pausen-Acts und sorgen für kunstvolle Wegweiser. So gibt es neun Auftritte an drei Schulen. Mit dem Erwerb eines Tickets erwerben Sie die Möglichkeit, gleich drei Auftritte an je einer Schule zu besuchen. In den Pausen geht es von einer Schule zur nächsten. Natürlich sorgen unterdessen die Schulvereine der beteiligten Schulen für Snacks und Getränke. Die blaue Tour startet im Schulzentrum Walle mit der Bandklasse der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee, um 19:15 Uhr geht es weiter in der Oberschule Helgolander Straße mit dem Jugendchor TengSing. Diese Tour endet um 20.30 Uhr in der Oberschule Waller Ring mit dem Tanztheater des Gymnasium Horn: „Fors Fortuna“.

Die Tickets sind für 9,50 Euro unter 0421-72228 erhältlich, ebenso im Vorverkauf bei Logbuch, Vegesacker Str. 1 und in der Buchhandlung Sattler, Schwachhauser Heerstr. 13.