Schulung zur Elternkursleitung

In der viertägigen Ausbildung lernen Pädagog:innen das Konzept der anleitenden Erziehung Eltern lebendig und erfahrungsorientiert zu vermitteln. Die Basis des Konzeptes "Starke Eltern - Starke Eltern" sind vor allem entwicklungspsychologische und bindungstheoretische Grundlagen. Es hat zum Ziel, gewaltfreie Erziehung zu fördern und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Eltern lernen in den "Starke Eltern - Starke Eltern"-Kursen, wie sie durch Vertrauen in die eigene Kompetenz und Präsenz die Entwicklung ihrer Kinder fördern können.

Die Ausbildung findet als Präsenzveranstaltung an zwei Wochenenden in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes an der Schlachte statt:

Modul 1: Freitag, 4. Juni (10 - 18 Uhr), und Samstag, 5. Juni 2021 (9 - 17 Uhr)

Modul 2: Freitag, 18. Juni (10 - 18 Uhr), und Samstag, 19. Juni 2021 (9 - 17 Uhr)

Die Teilnahme kostet 450 Euro inklusive Handbuch und Verpflegung mit Getränken und Snacks (kein Mittagessen).

Bei Interesse bitten den ausgefüllten Vorstellungsbogen im pdf-Format bis zum 1. Mai per E-Mail an info@dksb-bremen.de oder per Post an den Kinderschutzbund, Schlachte 32, 28195 Bremen, schicken.