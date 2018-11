Schuppenkonzerte: Schneeflöckchen, Weißröckchen

Adventsstimmung in der Überseestadt. Mit Auszügen aus Tschaikowskys „Nussknacker“ und Lesungen aus den Erzählungen von E.T.A. Hoffmann und Alexandre Dumas zaubern die Bremer Philharmoniker und der beliebte Tagesschaumoderator Thorsten Schröder am Nikolaustag eine weihnachtliche Atmosphäre in den Schuppen Eins. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Das Konzert gehört zur Reihe der Schuppenkonzerte, die die Bremer Philharmoniker anbieten. In dem ehemaligen Lagerkomplexes kommt es zu einem reizvollen Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne, ein Ambiente, das Musikliebhabern eine einzigartige Konzertatmosphäre bietet. Die Tickets für Kinder kosten 10 Euro, für Erwachsene 19 Euro. Der Preis für die Familienkarte beträgt 32,- Euro. Die Tickets sind erhältlich unter www.nordwest-ticket.de oder im Café Hafenbrise.