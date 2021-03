Schwanger und Single: Du bist nicht allein

Schwangere, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, treffen sich und erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, um den Start mit dem Baby stressfreier und mit einem guten Gefühl zu gestalten.

Die kostenfreie Veranstaltung in der Frühberatungsstelle Süd im Quartierszentrum ist als echtes Treffen vor Ort geplant. Ist das aus aktuellem Anlass nicht möglich, wird sie online via Zoom durchgeführt. Eine Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail bis zum 20.04.2021 erforderlich.