Studio Urbanistan: Baggern

Eltern ins Theater, Kinder in Bewegung, lautet das Motto einmal im Monat in der Neustädter Schwankhalle. Während Eltern das zweistündige Tanzstück auf der Bühne genießen, werden Kinder von 4 bis 8 Jahren Jahren bewegend betreut.

Ballett für drei Mütter in ihren Baggern auf einer Brach­fläche

In diesem rauen Setting mit großen Maschinen fragt Studio Urbanistan nach dem Platz von Eltern in der (Arbeits-)Welt. Es geht um Konstrukte von Mutter­schaft, Momente der Über­forderung, unsichtbare Care-Arbeit und Kämpfe um Vereinbarkeit und Geschlechter­gerechtig­keit. Das Stück versammelt Stimmen von Schicht­arbeiterinnen, Selbst­ständigen und Vollzeit­müttern aus Ost- und West­deutschland, aus der Stadt und vom Land, jung und alt, allein­erziehend und im Patch­work. Was ändert sich eigentlich, wenn man Kinder bekommt?

Kinderbetreuung

Die Betreuung wird vom erfahrenen Team der Zirkusschule Jokes durchgeführt. Es wird ein aktives Programm mit Spielen und Zirkus zum Mitmachen geben. Die Kinderbetreuung findet im Zelt und auf dem Platz am Huckelrieder Friedensweg statt, der sich in fußläufiger Entfernung vom Veranstaltungsort befindet. Die Kinder können ab 14 Uhr gebracht und bis 16 Uhr abgeholt werden, die Vorstellung dauert von 14:30 bis 15:45 Uhr.

Zur Kinderbetreuung bitte bis Donnerstag, den 28.9., 12 Uhr, per E-Mail mit erreichbarer E-Mailadresse und Telefonnummer anmelden.

Zu den Tickets ab 8,50 Euro.