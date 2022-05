Schwarze und afro-deutsche Kinder im Vor- und Grundschulalter und ihre Eltern sind eingeladen, gemeinsam zu lesen und mit ihrer Identität zu beschäftigen. Zweimal monatlich können sie bei den Treffen neue Geschichten entdecken, in denen schwarze Kulturen im Vordergrund stehen. Die Schwarze Kinderbibliothek „Gemeinsam lesen wir“ möchte ihnen zeigen, dass es unendlich viele Formen von Schwarzsein in Deutschland gibt, in allen Bereichen des Lebens: Bildung, Musik, Kunst, Sport, Politik, Wirtschaft, Therapie, Dienstleistung und in allem gesellschaftlichen Leben.

In den regelmäßigen Treffen finden die Teilnehmer:innen einen geschützten Raum, in dem sie beim gemeinsamen Lesen ihre eigene Identität entdecken können, sich über Empowerment informieren und austauschen, schwarze Held:innen und Vorbilder in Deutschland kennen lernen, um sich inspirieren zu lassen und selbst zu motivieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei.