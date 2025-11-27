In der Kinderbuchlesung entdeckt das Publikum gemeinsam queere Geschichten, die Vielfalt sichtbar machen und Raum für Fragen, Staunen und Gespräche eröffnen. Die Schwarze Kinderbibliothek ist ein einzigartiger Ort, an dem Schwarze Lebensrealitäten, Geschichten und Kultur in Kinder- und Jugendbüchern sichtbar gemacht werden. Gelesen wird aus den Büchern: „Florian: Endlich den Mut finden, du selbst zu sein“ und „Little People, Big Dreams: Ru Paul“.

Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 5 Euro.