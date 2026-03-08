Schwarzlicht Minigolf

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In der alten Stauerei im Überseehafen spielen sich die Gäste einmal durch den Hafen der 20 Jahre. Es gilt, Seilwinden zu bewegen, durch Lagerregale zu spielen, in Waschbecken zu treffen, durch Kaffeesichter zu zielen und vieles mehr. An einer Bahn wird sogar mit dem Hammer abgeschlagen, alles in leuchtenden Neonfarben.

Zur Feier der Ferien bestimmen heute alle den Eintrittspreis selbst.

Nach dem Spiel laden ein kleiner Beachclub, ein Biergarten und das Bistro mit Eiskaffee, Crêpes, Flammkuchen und Slusheis für die Kinder im gemütlichen Innenhof zum Verweilen ein.

Reservierungen sind auf www.schwarzlichthof.de möglich.