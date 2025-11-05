× Erweitern © CreativFabrik Überhafen Schwarzlichtmalerei

Zusammen mit dem Künstler Nils Rüdiger bemalen die Workshop-Teilnehmer:innen unter Schwarzlicht eine Skulptur mit speziellen Farben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und das fertige Kunstwerk darf selbstverständlich mit nach Hause genommen werden.

Die DIY-Kurse der CreativFabrik sind geeignet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab etwa 6 Jahren mit Eltern(teil). Auf Anfrage können die Kurse auch speziell für Kindergruppen (zum Beispiel Geburtstage o.ä.) angepasst werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro inklusive Material, nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebsite.