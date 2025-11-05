Schwarzlichtmalerei

bis

CreativFabrik Überhafen Cuxhavener Str. 7, 28217 Bremen

Zusammen mit dem Künstler Nils Rüdiger bemalen die Workshop-Teilnehmer:innen unter Schwarzlicht eine Skulptur mit speziellen Farben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und das fertige Kunstwerk darf selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Die DIY-Kurse der CreativFabrik sind geeignet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab etwa 6 Jahren mit Eltern(teil). Auf Anfrage können die Kurse auch speziell für Kindergruppen (zum Beispiel Geburtstage o.ä.) angepasst werden. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro inklusive Material, nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebsite.

Info

CreativFabrik Überhafen Cuxhavener Str. 7, 28217 Bremen
Kreatives, Workshops
bis
Google Kalender - Schwarzlichtmalerei - 2025-11-05 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Schwarzlichtmalerei - 2025-11-05 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Schwarzlichtmalerei - 2025-11-05 18:00:00 Outlook iCalendar - Schwarzlichtmalerei - 2025-11-05 18:00:00 ical