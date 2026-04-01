Schweinswal-Tage

× Erweitern © Canva Schweinswale

Wenn der Jadebusen im Frühling zur Bühne wird, spielen dort nicht die ganz Großen die Hauptrolle – sondern die kleinen: Vom 24. April bis 3. Mai 2026 stehen die einzigen heimischen Wale Deutschlands im Mittelpunkt. Mit etwas Glück lassen sie sich sogar direkt vom Südstrand aus beobachten, wenn sie auf Nahrungssuche dicht an die Küste kommen.

Der Jadebusen gilt als echter Hotspot für Schweinswal-Sichtungen. Und genau das nutzen das Wattenmeer Besucherzentrum und seine Partner jedes Jahr, um große und kleine Besucher:innen für die faszinierenden Meeressäuger zu begeistern – und gleichzeitig auf ihre Gefährdung aufmerksam zu machen.

Die Whale and Dolphin Conservation (WDC) bringt sich mit Infostand, Vortrag und einer besonderen Co-Moderation auf See aktiv ins Programm ein. Dabei geht es nicht nur ums Staunen, sondern auch um Aufklärung: Während die Schweinswal-Bestände in der Nordsee vergleichsweise stabil sind, gelten andere Populationen in Europa als stark bedroht – vor allem durch Beifang in Stellnetzen.

Für Familien gibt es viel zu entdecken

Ein besonderes Erlebnis versprechen die Ausfahrten auf dem Segelschiff „Nordwind“ sowie auf einem Helgoländer Börteboot, bei denen die Beobachtung der Schweinswale im Jade-Revier vor Wilhelmshaven im Mittelpunkt steht. An den Wochenenden ziehen zudem Walrufer am Südstrand die Aufmerksamkeit auf die Meeressäuger und machen Besucher:innen auf Sichtungen aufmerksam. Dort sorgt außerdem die „Wal-Olympiade“ mit interaktiven Mitmachaktionen für spielerische Einblicke in die Welt der Wale.

An beiden Veranstaltungswochenenden (24. bis 26. April und 1. bis 3. Mai) informiert WDC täglich von 10 bis 17 Uhr an der Südstrandpromenade oder im Besucherzentrum über den Schutz der Meeressäuger. Dazu gibt es Mitmachaktionen und Gewinnspiele.

Ein Highlight folgt am 25. April: Von 13 bis 14 Uhr begleitet WDC eine Schweinswal-Beobachtungstour mit der MS „Harle Kurier“ und liefert spannende Einblicke direkt vom Wasser aus. Am selben Tag lädt ein Vortrag im Besucherzentrum um 16:30 Uhr zur Reise in die Welt der „grünen Schweinswale“ ein – mit überraschenden Erkenntnissen über ihre Rolle im Ökosystem der Meere.

Auch Kino-Fans kommen auf ihre Kosten: Am 1. Mai läuft der Animationsfilm „Der letzte Walsänger“, der ein Abenteuer aus der Unterwasserwelt erzählt – inklusive kurzer Einführung durch das Filmteam und WDC.

Ob vom Land oder vom Wasser aus: Die Schweinswal-Tage verbinden Naturerlebnis, Familienprogramm und Naturschutz zu einer besonderen Frühlingswoche am Meer.

Das komplette Programm und Tickets auf der Veranstaltungswebseite.