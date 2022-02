Schwerbehinderte und Steuern

Was darf man in der Steuererklärung berücksichtigen, wenn es einen Pflegefall in der Familie gibt? Was ändert sich in der Steuererklärung, sobald ein Schwerbehindertenausweis vorliegt? Können Fahrtkosten aufgrund einer Behinderung von der Steuer abgesetzt werden? Und wie sieht es aus, wenn das eigene Kind behindert ist? Diese und viele weitere Fragen werden im Vortrag erläutert.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per Telefon oder online.