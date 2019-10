Science for Future

In der 90-minütigen Veranstaltung aus der Reihe Forum Wissenschaft und Schule berichten vier Bremer und Bremerhavener Wissenschaftler*innen in Kurzvorträgen über ihre Forschung und wie diese mit dem Diskurs um „Friday for Future“ zusammenhängt.

Dabei zeigen sie vor ihrem persönlichen wissenschaftlichen Hintergrund Möglichkeiten auf, wie nter anderem Klimawandel und Artensterben begegnet werden kann.

Im Rahmen einer Fishbowl-Diskussion haben die Schüler*innen anschließend die Möglichkeit, mit den Forschenden ins Gespräch zu kommen.

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Anmeldungen über die jeweilige Fachlehrkraft bis spätestens 30.10.2019 unter schule@uni-bremen.de oder msantos@hausderwissenschaft.de.

Bitte die Personenzahl, Schule und Jahrgangsstufe angeben und Bestätigungsmail abwarten.