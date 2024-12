× Erweitern © Universum Bremen Smart

Im Februar startet die neue spannende Science Show „Smart!“ Hier erfahren Jung und Alt mehr darüber, wie Tiere, Menschen und Maschinen die Welt sehen. Wie nutzen beispielsweise Roboter unsichtbare Infrarot-Strahlung, um Unfälle zu vermeiden? Was können Bienen sehen, um sich zu orientieren und Nektar zu finden? Antworten auf diese Fragen erhalten die Besucher:innen bei zahlreichen Experimenten, bei denen graue Wellensittiche bunt werden und Unsichtbares sichtbar.

Die halbstündige Science Show ist bis zum 2. Juli 2025 täglich um 12.00 Uhr und um 15.00 Uhr zu sehen. In den Ferien, an den Wochenenden und an Feiertagen zusätzlich um 13.30 Uhr.

Die Science Show ist im Eintrittspreis enthalten. Die Plätze sind begrenzt, eine Reservierung ist nicht möglich.