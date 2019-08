Wissenschaft mit Charme und Witz: In der Show werden spannende und faszinierende Kurzvorträge zu wissenschaftlichen Phänomenen präsentiert. Die Experten treten in einem kurzweiligen Wettbewerb gegeneinander an und das Publikum entscheidet am Ende, wer die oder der Beste war.

Der Eintritt kostet für Kinder 9 und für Erwachsene 14 Euro.