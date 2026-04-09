In der Familienexpedition erfahren Teilnehmer:innen ab 6 Jahren Spannendes über die Freizeit an Bord eines Walfangschiffes vor 200 Jahren. Gert Rosenbohm erzählt, zeigt Originale und erklärt das Thema. Anschließend wird gemeinsam ein attraktives Schmuckstück hergestellt.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre frei.