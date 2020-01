× Erweitern © DSM/Stefan Hendricks Sea Changes

Ob Kohleausstieg oder Fridays for Future-Bewegung: Das Thema Klimawandel ist in den Medien und in der Forschung präsent wie nie.

So befindet sich das Forschungsschiff Polarstern vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) gerade auf der MOSAiC-Expedition, der bisher größten Expedition zur Erforschung der nördlichen Polarregion, um wertvolle Daten über den Klimawandel zu erheben.

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum nimmt dies zusammen mit dem Leibniz-Institut für Maritime Geschichte zum Anlass, "Die Welt & Meer im Wandel“ zu präsentieren und zu zeigen, dass Klima- und Meereswandel unmittelbar miteinander verbunden sind. Die Sonderausstellung erzählt von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Meer im Spannungsfeld von Forschung, Wissenschaft und Schifffahrt. Sie nimmt den Einfluss des Klimawandels auf den Planeten in den Fokus und wirft Schlaglichter auf die enormen Auswirkungen für die Polarregionen, Schifffahrt und Ökosysteme.

„Uns war es wichtig, speziell die Rolle des Meeres für Klimadebatten in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen, wie der Mensch Einfluss auf das Meer nimmt und es für unterschiedliche Zwecke genutzt hat“, so Dr. Marleen von Bargen, Historikern und Kuratorin am DSM.

Während der Ausstellung bietet das DSM ein Rahmenprogramm aus Führungen und Familienaktionen injklusive Filmvorführungen und gemeinsamen Nachtspaziergängen durch den Alten Hafen an.

Die Sonderausstellung ist bis zum 30. März 2020 Mo - Fr 9 - 17, Sa/So 10 - 18 Uhr geöffnet.