4. Seestadtfest

× Erweitern Foto: Mailin Knoke Seestadtfest Bremerhaven

Es gibt viel zu sehen im Hafen und an Land. Genießer kommen von Freitag bis Sonntag beim Street Food Festival mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt auf den Geschmack. Für die kleinen Besucher wird ein Kinderfest an allen Festtagen angeboten. Ein buntes Musikprogramm auf zwei Bühnen sowie zahlreiche Marktbuden entlang der Kajen am „Neuen Hafen“ und „Alten Hafen“ sorgen zudem für Feststimmung. Für den Samstagabend ist ein spektakuläres Höhenfeuerwerk über der Weser geplant.

© Helmut Gross Seestadtfest Bremerhaven

Reichlich Schiffe zum Anschauen und Anfassen und ein buntes Programm in den Havenwelten Bremerhaven an Land und zu Wasser prägen den "Landgang Bremerhaven“ bis zum 26. Mai. Der Einzelhandel in der Seestadt beteiligt sich unter anderem mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Originelle Kleinkünstler, Street Food und maritimes Kunsthandwerk sind ebenfalls zu erleben. Die Höhepüunkte für Familien:

Eisfest täglich von 12.00 - 23.00 Uhr auf der Seebäderkaje

Freibeuterdorf täglich von 12.00 - 23.00 Uhr nähe Deutsches Schifffahrtsmuseum

Kinderfest täglich 11.00 - 18.00 Uhr auf dem Hans-Scharoun-Platz

Street Food Festival auf dem Theodor-Heuss-Platz

verkaufsoffener Sonntag im Mediterraneo

Hier geht's zum detaillierten Programm.