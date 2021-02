Segel, Salz und Silberlinge

× Erweitern © Lena Morgenstern Hafenmuseum am Speicher IX

Bis zum 6. Juni können Familien in die abenteuerliche Zeit der Hanse vor über 600 Jahren reisen und sogar ihre ganz persönliche Führung durch die Mitmachausstellung reservieren.

Als Bremer Kaufleute und Seeleute unternehmen die Besucher:innen eine Reise mit der Hanse Kogge, auf der alle mit anpacken dürfen: Es wird gespielt, gerätselt und entdeckt. Gemeinsam wird die Ladung verstaut und das Schiff sicher durch Sandbänke und vorbei an Piraten und Seeungeheuer navigiert.

Dabei darf das abenteuerlichste Ausstellungsobjekt - der begehbare Nachbau der berühmten Bremer Kogge -spielerisch erkundet werden. Als mittelalterliches Handelsschiff spielte sie eine wichtige Rolle im Leben von Kaufleuten und brachte Güter aus fremden Ländern nach Bremen. Wie das Leben der Kaufleute der Hanse auf ihren Reisen durch Europa aussah, zeigt die interaktive Wanderausstellung, die vom Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, dem Kinderkulturbüro Hamburg und dem Museum Schwedenspeicher Stade entwickelt wurde.

Bei der spannenden Reise auf der mittelalterlichen Kogge erleben die jungen Besucher:innen, wie das Leben an Bord für die fleißigen Kaufleute aussah. Sie schlüpfen in die Rolle von Händlern und Seeleuten und spielen an den Mitmach-Stationen die Handelsschifffahrt vergangener Zeiten nach: Sie planen ihre Handelsfahrt, stellen eine Mannschaft im Hafen zusammen, beladen das Schiff und packen ihre Seekiste. An weiteren Stationen navigieren die Kinder mit dem Lot und reparieren ein Segel mit Nadel und Garn. Nach der Ankunft am Ziel gilt es dann, die mitgebrachten Waren zu verkaufen. Wie richtige Seeleute und Händler müssen sie natürlich auch Abenteuer bestehen: Piraten und ein Seeungeheuer müssen bezwungen werden.

Exklusive, rund einstündige Führungen für Familien, Kindergartengruppen sowie Schulklassen der Grund- und Oberschulen können bei Claudia Seidel per E-Mail und telefonisch gebucht werden: seidel@hafenmuseum-speicherelf.de, 0421-303 82 79. Der Eintritt für Kinder ist kostenlos, Erwachsene zahlen 7 Euro. Zur Auswahl stehen diese Termine, sonntags, jeweils 14 bis 15 Uhr: 28.02., 21.03., 25.04., 23.05. und 06.06.