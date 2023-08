Seidenmalerei mit Katrin

Unter Anleitung der Kunstvermittlerin Katrin Seithel können sich Kinder ab 6 Jahren in verschiedenen Techniken der Seidenmalerei ausprobieren, wie die Nass-in-nass Technik bei der die Farben wie in der Aquarellmalerei in einander verlaufen oder der Gutta-Technik, bei der mit klaren Konturlinien gearbeitet wird.

Das eigens gestaltete Seidentuch kann anschließend mit nach Hause genommen werden.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Für Kinder ab 6 Jahren. Mindestens drei Teilnehmer:innen. hauscoburg@delmenhorst.de, Tel.: 04221-14132