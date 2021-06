× Erweitern Elias und seine Seifenblasenshow

Der belgische Seifenblasenkünstler Elias lädt alle anlässlich des Oldenburger Kultursommers in die magische Welt der Seifenblasen ein und zeigt viele erstaunliche Seifenblasentricks. Es sind zum Beispiel gigantische Seifenblasen, tausende von kleinen Blasen, gefüllte Rauchblasen, kleine Blasen in großen Blasen zu sehen. Selbst Menschen werden von ihm in seinen rekordverdächtigen Seifenblasen eingehüllt. Die musikalische Begleitung reißt Kinder und Erwachsene mit und lässt sie in eine wunderschöne Fantasiewelt abtauchen.

Tickets gibt es für 2,50 Euro im Ticketshop. Zum kompletten Kinderprogramm des Oldenburger Kultursommer geht es hier.