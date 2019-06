In der Sommerferienwerkstatt des Museumsdorfs darf nach Lust und Laune gebastelt, gestempelt und vor allem eins: Alles wird selbst gemacht! Die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren schöpfen ihr eigenes Papier und dürfen dieses auf verschiedene Arten weiter verarbeiten. Sie fertigen ein Scherenschnitt-Profil aus Tonkarton nach „Caspar Dilly“ an und können einfache Druckverfahren ausprobieren. Sie werden mit Naturmaterialien basteln, eigene Samenkugeln rollen und noch vieles mehr.

Der Workshop findet in der Zeit vom 22. Juli bis 26. Juli 2019 täglich in der Zeit von 09:30 bis 12:30 Uhr statt. Die Teilnahme an der fünftägigen Ferienbetreuung beträgt 75 Euro und beinhaltet den Materialverbrauch sowie das Frühstück pro Tag. Eine Anmeldung ist unter 04471-948411 ist erforderlich.