Selbstbehauptung für Jungen

Im zweitägigen Ferien-Workshop lernen 11- bis 14-jährige Jungs, die Ausgrenzung oder Mobbing erfahren (haben), wie sie sich gegen andere behaupten können.

Mit Übungen, Rollenspielen, Gesprächen und viel Spaß suchen sie gemeinsam nach neuen Lösungswegen, sich zu schützen. An den Kursen nehmen höchstens 10 Jungen teil. Zwei Mitarbeiter des Bremer JungenBüros achten darauf, dass sich alle Teilnehmer in dem Kurs wohlfühlen können und mit Respekt behandelt werden.

Die Kurse finden am 27. und 28. Oktober in einer Sporthalle in der Innenstadt statt. Sportliche Fähigkeiten oder Vorkenntnisse braucht man nicht.

Die Kursgebühr beträgt 30 Euro und eine Anmeldung ist telefonisch und per E-Mail möglich.