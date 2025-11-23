Selbstbehauptung und -verteidigung

Wie kann ich Gefahren besser einschätzen und vermeiden? Was kann ich tun, um mich auch gegen größere und stärkere Angreifer:innen selbstbewusst zur Wehr zu setzen? In diesem Workshop lernen 8- bis 12-jährige Mädchen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, sie klar zu äußern und im Notfall auch zu verteidigen. Sie probieren einfache Befreiungs- und Selbstverteidigungstechniken aus, schulen ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung und setzen das Gelernte in Rollenspielen, mit Koordinationsübungen und im Partnerinnentraining um.

Die Kosten betragen 6 Euro nach Anmeldung über die VHS Bremen, die telefonisch und online möglich ist.