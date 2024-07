× Erweitern © Stark mit Herz und Verstand Selbstbewusst und stark in die Schule

Im Workshop in den Ferien lernen Kinder zwischen 5 und 7 Jahren sich und ihre Persönlichkeit kennen und diese zu wertschätzen. Dabei erfahren sie, wie sie souverän mit Konflikten und Stresssituationen umgehen, sich selbst behaupten und selbstbewusst im Leben handeln.

Mit viel Spaß, positiver Energie und Bewegung üben sie in Rollenspielen, wie sie in schwierigen Situationen und Konfliktsituationen lösungsorientiert reagieren können, was sie am besten bei Beleidigungen, Beschimpfungen, Provokationen oder gegensätzlichen Meinungen tun und was hilft, wenn einem etwas weggenommen oder man angegriffen wird.

Über den Gefühlskompass lernen die Kinder ihre Gefühle kennen, diese ernst zu nehmen, mit ihnen „richtig“ umzugehen und sich angstfrei auszudrücken. Sie erkennen die Bedeutung gewaltfreier Kommunikation und erfahren, wie sie empathisch Grenzen setzen. Dabei lernen ihre Kinder auch in schwierigen Situationen „richtig“ Hilfe zu holen oder an wen sie sich in Notfällen vertrauensvoll wenden können.

Die Teilnahme kostet 65 Euro, 55 Euro für Geschwisterkinder. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.