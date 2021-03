Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Anforderungen an Frauen in unserer Gesellschaft sind hoch, nicht nur, aber gerade auch in der aktuellen Pandemiesituation. In dieser Zeit ist die Rückbesinnung auf eigene Ressourcen wichtig, um Herausforderungen gestärkt entgegentreten zu können, sich zu positionieren und Ziele und Wünsche nicht aus den Augen zu verlieren. Der Empowerment-Workshop für Frauen soll Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen stärken, indem er hilft Glaubenssätze zu erkennen, zu hinterfragen und neu zu bewerten, die unsere weibliche Sozialisation uns mit auf den Weg gegeben hat.

Der kostenlose Online-Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe der ZGF Bremerhaven unter dem Motto "Alles anders, alles digital? Fortschritt, Vielfalt und #femaleEmpowerment" anlässlich des Internationalen Frauentags. Für die Durchführung ist ein PC/Laptop mit Mikrofon sowie Kamera notwendig.

Um teilnehmen zu können, wird um eine Anmeldung unter office-brhv@frauen.bremen.de gebeten.