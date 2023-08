Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!

1000 tolle Sachen, 50 Jahre Kinderfernsehgeschichte auf 700 Quadratmetern: Hier tauchen die Besucher:innen ein in die unterhaltsame Welt von Ernie und Bert, Elmo und dem Krümelmonster und blicken hinter die Kulissen des erfolgreichen Fernsehformats.

Die in Kooperation mit dem NDR entstandene Ausstellung richtet den Fokus auf die Gestaltung und handwerkliche Produktion der legendären Sendung und fragt danach, wie die Puppen, Kulissen, Kostüme, Requisiten und Musikstücke entwickelt werden. Dazu zeigt sie die kreativen Köpfe und geschickten Hände hinter den fantasievollen Figuren, Trickfilmen und Schauplätzen.

Noch nie waren so viele Originalpuppen der Sesamstraße in Deutschland zu sehen: Die Ausstellung versammelt 16 Figuren, dazu gehören neben den bekannten Superstars Ernie und Bert, Elmo und dem Krümelmonster auch Bibo, Abby Cadabby und die lange verschollenen Charaktere Rumpel, Tiffy und Herr von Bödefeld.

Die Sesamstraße hat vor 50 Jahren die Neugier auf die Welt in all ihren Facetten in die Kinderzimmer gebracht. Zugleich gibt die Sesamstraße Kindern eine Stimme und hat unsere Gesellschaft verändert,