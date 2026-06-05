× Erweitern © Marianne Menke Sommer Summarum Open air, Shakespeare im Park

Wenn sich an lauen Sommerabenden die Dämmerung über den Bürgerpark legt, verwandelt sich die Wiese an der Melchersbrücke in eine außergewöhnliche Theaterbühne. Für den Theaterzauber sorgt jedes Jahr die Shakespeare Company, die vom 19. bis 30. August 2026 wieder große Geschichten, bekannte Klassiker und spannende Gastspiele mitten ins Grüne bringt.

Mit Julius Cäsar steht heute ein anspruchsvolles Stück auf dem Programm, aber die Kombination mit dem 1. Bremer Ukulelenorchester macht den Abend besonders. Nach der Ermordung des mächtigen Herrschers Julius Cäsar geraten Freundschaften, Loyalitäten und politische Ideale ins Wanken. Die Inszenierung beleuchtet Fragen, die bis heute aktuell sind: Wann wird Macht gefährlich? Und darf Gewalt jemals im Namen einer vermeintlich guten Sache eingesetzt werden? Das 1. Bremer Ukulelenorchester sorgt für einen musikalischen Ausklang.

Tickets kosten für Kinder 15, für Erwachsene 30 Euro, buchbar auf der Veranstaltungswebseite.

Bei unsicherer Wetterlage wird am jeweiligen Veranstaltungstag bis 15 Uhr über eine mögliche Absage entschieden.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website der bremer shakespeare company.