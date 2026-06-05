× Erweitern © Marianne Menke Viel Lärm um nichts, Shakespeare im Park

Wenn sich an lauen Sommerabenden die Dämmerung über den Bürgerpark legt, verwandelt sich die Wiese an der Melchersbrücke in eine außergewöhnliche Theaterbühne. Für den Theaterzauber sorgt jedes Jahr die Shakespeare Company, die vom 19. bis 30. August 2026 wieder große Geschichten, bekannte Klassiker und spannende Gastspiele mitten ins Grüne bringt.

Heute steht "Viel Lärm um nichts" auf dem Programmn: Auf einem rauschenden Fest geraten Beziehungen, Freundschaften und Liebesgeschichten gehörig ins Schleudern. Schlagfertige Wortgefechte, heimliche Intrigen und jede Menge Missverständnisse sorgen für turbulente Unterhaltung. Beatrice und Benedikt liefern sich einen der amüsantesten Schlagabtausche der Theatergeschichte. Wer Wortwitz, Verkleidungen, Missverständnisse und romantische Verwicklungen mag, wird hier bestens unterhalten. Die Inszenierung rund um einen ausgelassenen Maskenball verspricht Humor und Tempo und ist leichter zugänglich, als die großen Tragödien.

Tickets kosten für Kinder 15, für Erwachsene 30 Euro, buchbar auf der Veranstaltungswebseite.

Bei unsicherer Wetterlage wird am jeweiligen Veranstaltungstag bis 15 Uhr über eine mögliche Absage entschieden.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website der bremer shakespeare company.