× Erweitern © Marianne Menke Sommer Summarum Open air, Shakespeare im Park

Wenn sich an lauen Sommerabenden die Dämmerung über den Bürgerpark legt, verwandelt sich die Wiese an der Melchersbrücke in eine außergewöhnliche Theaterbühne. Für den Theaterzauber sorgt jedes Jahr die Shakespeare Company, die vom 19. bis 30. August 2026 wieder große Geschichten, bekannte Klassiker und spannende Gastspiele mitten ins Grüne bringt.

Das Wintermärchen verbindet Drama, Humor und ein versöhnliches Ende. Nach schwierigen Konflikten stehen Hoffnung, Vergebung und die Kraft der Liebe im Mittelpunkt. Die märchenhaften Elemente machen es zugänglich für Familien mit älteren Kindern und Jugendlichen, die das besondere Theatererlebnis in der Abendstimmung unter Bäumen genießen können.

Tickets kosten für Kinder 15, für Erwachsene 30 Euro, buchbar auf der Veranstaltungswebseite.

Bei unsicherer Wetterlage wird am jeweiligen Veranstaltungstag bis 15 Uhr über eine mögliche Absage entschieden.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website der bremer shakespeare company.