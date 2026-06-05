Romeo und Julia

× Erweitern © Marianne Menke Sommer Summarum Open air, Shakespeare im Park

Wenn sich an lauen Sommerabenden die Dämmerung über den Bürgerpark legt, verwandelt sich die Wiese an der Melchersbrücke in eine außergewöhnliche Theaterbühne. Für den Theaterzauber sorgt jedes Jahr die Shakespeare Company, die vom 19. bis 30. August 2026 wieder große Geschichten, bekannte Klassiker und spannende Gastspiele mitten ins Grüne bringt.

Die bekannteste Liebesgeschichte der Welt steht heute auf dem Programm. Zwei junge Menschen verlieben sich trotz der erbitterten Feindschaft ihrer Familien ineinander. Die Inszenierung verbindet romantische Momente mit Spannung, Action und tragischen Entscheidungen. Moderne Klangelemente wie Beatbox-Sounds verleihen der Aufführung eine besondere Dynamik, die auch bei Teenagern gut ankommt.

Tickets kosten für Kinder 15, für Erwachsene 30 Euro, buchbar auf der Veranstaltungswebseite. Die Abendkasse öffnet etwa 1 Stunde vor der Aufführung.

Bei unsicherer Wetterlage wird am jeweiligen Veranstaltungstag bis 15 Uhr über eine mögliche Absage entschieden.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website der bremer shakespeare company.