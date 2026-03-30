Das Tanztheater für Publikum ab 12 Jahren lädt dazu ein, die Bühne als Raum der eigenen Kraft und Sichtbarkeit zu erleben – mit ausdrucksstarkem Tanz, Lichtinszenierungen und jugendlichen BIPoC-Künstler:innen.

In Shining werden Momente der Präsenz und der Unsichtbarkeit erkundet: Die Figuren bewegen sich zwischen dem Glanz des Scheinwerferlichts und dem Wunsch, in der Masse zu verschwinden. Das Stück setzt das ins Licht, was jede:r selbst für wichtig erachtet, und eröffnet zugleich eine Reflexion über die Erfahrungen von Menschen of Color im öffentlichen und privaten Raum. So entsteht ein starkes Tanztheater, das Themen wie strukturelle Ungleichheit, Selbstermächtigung und persönliche Sichtbarkeit sinnlich und kraftvoll vermittelt.