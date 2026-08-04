× Erweitern © Bettina Theuerkauf Sicher, oder? Klimahaus Bremerhaven

Was tun, wenn der Strom ausfällt? Die Mitmachausstellung im Klimahaus testet die Krisenkompetenz von Familien:

Ein tagelanger Blackout, plötzliches Hochwasser oder das Chaos im Notfall zu Hause: Wie reagieren wir eigentlich, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Vom 19. September bis zum 22. November 2026 lädt das Klimahaus Bremerhaven Familien mit Kindern ab 10 Jahren dazu ein, genau das herauszufinden – spielerisch, packend und überraschend lehrreich.

Tagesschau-Meldungen über Waldbrände und Starkregen lassen uns oft ratlos zurück. Wir hoffen einfach, dass uns so etwas nie trifft. Doch wie gut ist das eigene „Bauchgefühl“, wenn unter Zeitdruck Entscheidungen fallen müssen?

Wie krisenfest seid ihr?

An sechs interaktiven Erlebnisstationen geht es ohne feste Reihenfolge mitten ins Geschehen. Hier wird nicht belehrt, sondern ausprobiert. Kinder und Eltern stehen gemeinsam vor ganz praktischen Aufgaben: Was ist in der Hektik Fakt, was nur Gerücht? Wie verständigt man sich, wenn alle Leitungen tot sind? Wie sieht der Wiederaufbau aus, wenn die Flut abgezogen ist?

Die Ausstellung deckt feinfühlig die eigenen Stärken und Schwächen auf – und macht vor allem eines klar: Im Ernstfall zählt der Zusammenhalt.

Die Sonderausstellung ist im regulären Tagesticket (Kinder 15, Erw. 25,50 Euro) enthalten.