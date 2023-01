Sicheres Handeln im Kinderschutz

Der Kinderschutzbund Bremen bietet in 2023 allen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, der Erwachsenenhilfe, aus Bildungseinrichtungen, der Gesundheit, der Justiz sowie allen Interessierten ein Qualifizierungsangebot an.

Kinder in schwierigen Lebenssituationen brauchen wirksamen Schutz und gezielte Unterstützung durch Fachkräfte. Als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sind sie oftmals eine wichtige Bezugsperson für diese betroffenen Kinder. Sie sind bereits vor einer vermuteten Kindeswohlgefährdung Ansprechperson und in der Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder.

Die zweitägige Fortbildung vermittelt das benötige Grundlagenwissen, um den Schutzauftrag bei vermuteter Kindeswohlgefährdung in der jeweiligen Einrichtung erfüllen zu können.

Inhalte:

Gewalt gegen Kinder und Anzeichen für Vernachlässigung erkennen

professionelles Verhalten bei Kindeswohlgefährdung

Sicherheit im Umgang mit dem §8a SGB VIII

Beteiligung von Kindern

Umgang mit Eltern

die Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen und Grenzen

Hilfe und Unterstützungsangebote für Fachkräfte

Termine: 27. und 28.02.2023, jeweils 9 - 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 150 Euro inklusive einer Verpflegungspauschale von 5 € pro Tag/Person, für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Snacks.

Anmeldung per Mail an anmeldung@dksb-bremen.de oder per Post an Kinderschutzbund Bremen, Schlachte 32, 28195 Bremen senden