× Erweitern © Buxtehude Museum Sinnesparcours

Am Sonntag begeben sich Jung und Alt auf eine kleine Zeitreise ins Mittelalter. An mehreren Stationen kann zum Thema "Hanse" geschmeckt, gefühlt, geschnuppert und geschaut werden, und am Schluss werden mit Tinte und Gänsekiel vielleicht noch Briefe, Packlisten oder Geheimnachrichtigen verfasst.

Eintritt: Kinder und Jugendliche kostenfrei, Erwachsene 6 Euro.