Über vier Jahre hat das Team von Filmemacherin Clara Stella Hüneke die drei Mädchen vom Rap-Projekt bei Konzerten, auf Demos und nach Hause zu ihren Familien begleitet – mitten in der Corona-Pandemie.

Die Doku für Publikum ab 10 Jahren erzählt von ihren Metamorphosen zu Jugendlichen, ihren brennenden Fragen an das Leben sowie ihren Reflexionen über Gender und Feminismus.

Jamila ist neun, Rachel elf und Faseeha zwölf Jahre alt. Sie treffen sich regelmäßig im Mädchenzentrum in Berlin Wedding, um gemeinsam an Texten, Aufnahmen und Auftritten zu arbeiten. Das Rap-Projekt Sisterqueens soll unter anderem ihr Selbstbewusstsein und Toleranz gegenüber anderen stärken. Aber vor allem soll es den Mädchen zeigen, dass sie in dem immer noch von Männern dominierten Rap einen Platz haben.

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene.

D 2024, Regie: Clara Stella Hüneke, 97 Min., FSK: 6, empfohlen ab 10 Jahren