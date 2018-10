Sitzkissen-Weberei

Heute ist es in unseren Räumlichkeiten schön warm und gemütlich, wenn es draussen stürmt und windig ist. Aber wie es früher bei den Menschen? Wie saßen diese in früherer Zeit in der Villa Francksen? Gemeinsam mit Petra Heidrich aus der „Farbenfrohen Werkstatt Textil“ werden die Kinder ab 7 Jahren die Sitzmöbel im Museum entdecken. Sind sie weich und gemütlich oder sehen sie zwar hübsch aus, sind aber unbequem? Im Anschluss wird aus dickem, farbenfrohem Garn ein warmes und kuscheliges Sitzkissen gewebt.

Eine Anmeldung unter 0441-2352905 ist zum 01. November erforderlich, die Teilnahme an der Veranstaltung beträgt 8 Euro.