Skateboard

Ob erste Stehversuche auf dem Deck oder gezieltes Anfahren der Ramps: In der zweiten Ferienwoche führt Luis Einsteiger:innen und Fortgeschrittene ab 10 Jahren in die Kunst des Skateboardens ein.

In der geschützten Umgebung der P5 Skatehalle lernen die Teilnehmenden das richtige Pushen, das Lenken durch Gewichtsverlagerung und sturzfreie Landungen. Neben handfesten Tipps zur Fahrtechnik vermittelt der Kurs das nötige Selbstvertrauen, um die unterschiedlichen Obstacles der Halle eigenständig zu erkunden.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 19. bis 23.10. kostet 70 Euro nach Online-Anmeldung.