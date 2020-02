Skateboard für Fortgeschrittene

× Erweitern Foto: Sportgarten Inlinekurs

Der Sportgarten bietet in den Schulferien Skatekurse an. Egal wie jung oder alt, ob Mädchen oder Junge, Anfänger oder Fortgeschrittene - hier lernen alle was: Rollen, bremsen, springen und Tricks in der Rampe. Fortgeschrittene verbessern ihre Ollies, Kickflips, Boardslides und wie die Tricks nicht alle heißen. Hier erfährt jeder schnell: Skateboarding ist gar nicht so schwer, wie es aussieht und mit anderen zusammen macht es umso mehr Spaß.

Der Fortgeschrittenen-Kurs findet von Montag bis Freitag täglich statt, danach kann im Sportgarten am Sommerdeich weiter geübt werden.

Bretter und Schutzkleidung können gegen Gebühr ausgeliehen werden.

Weitere Informationen, Anfragen und Anmeldung unter Sportgarten e.V., An der Weide 50a, 28195 Bremen, Tel. 0421-75808 oder www.sportgarten.de und kontakt@sportgarten.de