Sketchnotes sind eine visuelle Sprache, die Zeichnungen und Notizen verbindet. In der Ausstellung sind die Werke der Schülerïnnen zu sehen, die in den Sommerferien am Workshop-Modul "Sketchnotes zeichnen" teilnahmen. Das Gelernte konnten sie dann in darauffolgenden Vorträgen zu Themen wie „Demokratiewerkstatt: Gesellschaft aktiv gestalten“ oder „Was hat Digitalisierung mit Ethik zu tun?“ anwenden. Die Ausstellung läuft noch bis zum 23. Januar.

Der Eintritt ist frei.